بعد غياب 90 يوما عن الدوري.. ثنائية أبو علي تزين فوز الأهلي على البلدية بخماسية

عاد الأهلي لخوض المباريات في الدوري المصري وفاز على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة للمسابقة، والذي أقيم في استاد القاهرة.

وكان آخر ظهور للأهلي في الدوري بتاريخ 28 نوفمبر 2023 عندما تعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي على بلدية المحلة بخماسية ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري من 7 مباريات.

وتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ13.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين للوافد الجديد للأهلي وسام أبو علي، بينما سجل باقي الأهداف رضا سليم وكريم فؤاد وأنتوني موديست.

بينما جاء هدف بلدية المحلة الوحيد عن طريق حسام أشرف.

وصف المباراة

أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي العديد من التغييرات في تشكيل فريقه مع بداية المباراة، وبدأ وسام أبو علي في الهجوم وعمر كمال في مركز الظهير الأيسر، وأفشة وكريم وليد في وسط الملعب، ورضا سليم وكريم فؤاد في الجناحين.

لم ينتظر الأهلي إلا 5 دقائق ليسجل الهدف الأول الذي جاء عن طريق وسام أبو علي في أول مباراة له في الدوري المصري.

وجاء الهدف بعدما انفرد وسام بالمرمى من تمريرة رامي ربيعة الطويلة ليسدد كرة أرضية سكنت شباك أحمد حسين حارس البلدية.

بعدها أضاف كريم فؤاد هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس بعد انطلاقة من رضا سليم من ناحية اليسار وعرضية أرضية قابلها أفشة بتسديدة اصطدمت في الدفاع ووصلت إلى كريم فؤاد ليضعها في المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 41 أرسل إمام عاشور تمريرة طويلة من قبل وسط الملعب بالقدم اليسرى وضعت رضا سليم في مواجهة المرمى ويسجل منها المغربي الهدف الثالث للأهلي بالقدم اليسرى.

لكن الحكم أشار إلى عدم احتساب الهدف لوجود تسلل، وبعد الانتظار ومراجعة اللعبة في الفيديو تم احتساب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 43.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني حصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور في الدقيقة 47.

وتقدم وسام أبو علي لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الرابع وهدفه الثاني بالقميص الأحمر.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 62 بنزول أنتوني موديست وعلي معلول بدلا من وسام أبو علي ومحمد عبد المنعم.

بعدما شارك الثنائي عمرو السولية وأكرم توفيق بدلا من محمد هاني وإمام عاشور في الدقيقة 70.

وأكمل أنتوني موديست خماسية الأهلي في الدقيقة 73 بعدما واجه المرمى من تمريرة أفشة ليضع الكرة في الشباك.

وشارك حسين الشحات في آخر تبديلات الأهلي في الدقيقة 82 بدلا من كريم فؤاد.

وحصل بلدية المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعدما لمست الكرة يد كريم وليد بعد تسديدة من ماجد هاني.

وتقدم حسام أشرف لتسديد الركلة وسجل منها هدف بلدية المحلة الوحيد في الدقيقة 87 بعدما وضع الكرة على يسار مصطفى شوبير حارس الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بخماسية مقابل هدف.

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