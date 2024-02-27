انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الزمالك بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

وتستضيف صالة اتحاد الشرطة بالدراسة مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة للرجال، بعدما استضافت مباراة نهائي سوبر السيدات والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2 على حساب الزمالك.

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الشوط الرابع

الأهلي 25-22 الزمالك.. الأهلي بطلا لكاس السوبر

الأهلي 22-22 الزمالك.. الأهلي يعدل النتيجة مجددا

الأهلي 17-19 الزمالك.. الزمالك يقلب النتيجة على الأهلي ويتفوق بفارق نقطتين

الأهلي 17-14 الزمالك.. الأهلي يتفوق بفارق 3 نقاط

الأهلي 8-8 الزمالك.. التعادل يسيطر من جديد والإثارة مستمرة

الأهلي 4-4 الزمالك.. التعادل يسيطر

الأهلي 1-2 الزمالك.. الزمالك يقلب النتيجة

الأهلي 1-0 الزمالك.. الأحمر يواصل التفوق

الشوط الثالث

الأهلي 25-20 الزمالك.. الأحمر يحسم الشوط الثالث

الأهلي 20-15 الزمالك.. الفارق 5 نقاط

الأهلي 15-12 الزمالك.. الأبيض يقلص الفارق

الأهلي 15-10 الزمالك.. الفارق يصل إلى 5 نقاط

الأهلي 13-9 الزمالك.. الأحمر يواصل التفوق

الأهلي 12-7 الزمالك.. الأحمر يوسع الفارق

الشوط الثاني

الأهلي 31

الزمالك 33

الشوط الأول

الأهلي 25

الزمالك 23

شاهد البث المبشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة.