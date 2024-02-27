على غرار أول أهدافه.. رضا سليم يسجل من صناعة إمام عاشور مجددا

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:05

كتب : محمود حمدي

الأهلي - بلدية المحلة - رضا سليم

عاد المغربي رضا سليم للتسجيل مع الأهلي مجددا في مسابقة الدوري.

وسجل سليم هدف الأهلي الثالث في شباك بلدية المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة.

وأحرز رضا سليم هدفه الثاني في منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري بعدما افتتح أهدافه في شباك المصري بالجولة الأولى.

هدف رضا سليم في بلدية المحلة جاء من صناعة إمام عاشور ليكرر ما حد ث أمام المصري في الجولة الأولى.

ووصل اللاعب المغربي لهدفه الثالث مع الأهلي خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات بواقع هدفين في الدوري وهدف في شباك سيمبا التنزاني بمسابقة الدوري الإفريقي.

رضا سليم انضم للنادي الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف الجيش الملكي المغربي.

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