الـ13.. وسام أبو علي ينضم لقائمة استثنائية مع الأهلي

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:01

كتب : محمد مصطفى

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

سجل الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد، أول أهدافه بقميص النادي الأهلي، في أول مشاركاته ببطولة الدوري المصري.

ونجح وسام أبو علي في استغلال تمريرة رامي ربيعة لينفرد بالمرمى ويسجل في شباك أحمد حسين حارس بلدية المحلة، في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني له في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني، من ضربة جزاء.

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وضم الأهلي، وسام أبو علي صاحب الـ24 عاما، قادما من سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مقابل مليون و700 ألف يورو، لمدة 4 مواسم ونصف، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لناديه السويدي.

وبات وسام أبو علي اللاعب رقم 13 وسادس لاعب محترف، ينضم لقائمة اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل هدف في ظهورهم الأول مع الأهلي بالدوري خلال آخر 15 عاما، كما بات سادس لاعب ينجح في تسجيل هدفين في الظهور الأول له بالدوري مع الأهلي، منذ ثنائية هاني العجيزي عام 2008 أمام بلدية المحلة في ظهوره الأول بقميص الأحمر.

ومن ضمن تلك القائمة 5 لاعبين ضمن الجيل الحالي، لصفقات الأهلي الجديدة التي نجحت في التسجيل من المباراة الأولى بالدوري.

وجاءت قائمة المهاجمين الذين وقعوا على أهداف في مشاركتهم الأولى بالدوري خلال آخر 15 عاما، كالتالي:

هاني العجيزي:

العجيزي المنضم للنادي الأهلي قادما من بلدية المحلة، نجح في تسجيل هدفين أمام بتروجيت في الأسبوع الرابع للدوري، في أول مباراة له بقميص الأحمر يوم 25 سبتمبر 2008، رغم لعبه لمدة 25 دقيقة فقط.

فرانسيس دي فوركي:

انضم للأهلي في يوليو 2009 بعد رحيله عن فريق نادي دي سي يونايتد.

ونجح دي فوركي في تسجيل هدف في شباك غزل المحلة يوم 6 أغسطس 2009، في المباراة التي انتهت 2-0.

وسجل الليبيري 4 أهداف مع الأهلي خلال هذا الموسم.

مصطفى عفروتو

سجل نجم الأهلي الصاعد هدفين في شباك اتحاد الشرطة في الظهور الاول للاعب الفريق الأحمر بالدوري، موسم 2009 - 2010.

وقاد وقتها عفروتو فريقه للفوز 4-2 بتسجيل هدفين وصناعة هدف، ليترك بصمته الأولى مع الفريق يوم 12 فبراير 2010.

سليماني كوليبالي:

في يناير 2017 ضم الأهلي النجم الإيفواري قادما من كيلمارنوك الاسكتلندى.

ونجح كوليبالي في تسجيل هدفين في أول مباراة له في الدوري أمام الداخلية يوم 1 إبريل 2017 في المباراة التي انتهت 4-0، رغم مشاركته لمدة 34 دقيقة فقط.

حسين الشحات

سجل أمام مصر المقاصة هدفا يوم 24 يناير 2019 في المباراة التي انتهت 3-0 موسم 2018 - 2019.

أليو بادجي:

ضم الأهلي السنغالي بادجي قادما من إميان الفرنسي، في يونيو 2022.

ونجح بادجي في تسجيل هدف في مرمى بيراميدز بأول ظهور له، في المباراة التي انتهت 2-1 لصالح الأهلي، يوم 6 فبراير 2020.

أحمد عبدالقادر

سجل في شباك الإسماعيلي بالأسبوع الاول لدوري موسم 2021 - 2022، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة يوم 27 اكتوبر 2021.

بيرسي تاو

سجل هدفين في شباك الإسماعيلي بالأسبوع الاول لدوري موسم 2021 - 2022، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة يوم 27 اكتوبر 2021.

زياد طارق

سجل هدفا في ظهوره الأول مع الأهلي في الدوري أمام مصر المقاصة يوم 22 فبراير 2022، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، موسم 2021 - 2022.

أحمد سيد غريب

سجل لاعب الأهلي الصاعد هدفين في شباك الاتحاد السكندري بالأسبوع الـ29 موسم 2021 - 2022، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 3-0 يوم 7 أغسطس 2022.

شادي حسين:

لاعب الأهلي المنضم وقتها قادما من سيراميكا كليوباترا نجح في تسجيل هدف الفوز للاهلي أمام الإسماعيلي يوم 19 أكتوبر 2022، في مباراة له بقميص الفريق الأحمر.

وكان هدف شادي في مرمى الدراويش هو الوحيد له مع الاهلي موسم 2022 - 2023، حتى رحيله.

رضا سليم:

النجم المغربي المنضم للأهلي قادما من الجيش الملكي المغربي، نجح في تدوين أول اهدافه بمقيص الأحمر في أول ظهور له بالدوري في مباراة أمام المصري والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، بافتتاحية الدوري هذا الموسم يوم 19 سبتمبر.

وسام أبو علي الدوري الأهلي
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