السابع مع الأحمر.. كريم فؤاد يعزز تقدم الأهلي على بلدية المحلة

سجل كريم فؤاد هدف الأهلي الثاني في شباك بلدية المحلة ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام بلدية المحلة على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تقدم على بلدية المحلة بهدف سجله الفلسطيني وسام أبو علي قبل أن يضيف كريم فؤاد الهدف الثاني.

وأحرز كريم فؤاد ثالث أهدافه مع الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما سجل في شباك المصري بالجولة الأولى التي حسمها الأهلي 4-0.

كما سجل كريم فؤاد هدفا في شباك مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر للأبطال التي انتهت بفوز الأهلي 4-2.

صاحب الـ24 عاما وصل إلى الهدف السابع مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في صيف 2021 قادما من نادي النجوم.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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