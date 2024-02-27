السابع مع الأحمر.. كريم فؤاد يعزز تقدم الأهلي على بلدية المحلة

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 19:27

كتب : محمود حمدي

احتفال هدف كريم فؤاد لـ الأهلي في شباك المصري

سجل كريم فؤاد هدف الأهلي الثاني في شباك بلدية المحلة ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام بلدية المحلة على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تقدم على بلدية المحلة بهدف سجله الفلسطيني وسام أبو علي قبل أن يضيف كريم فؤاد الهدف الثاني.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - هبوط النصر للتعدين رسميا.. وتألق لاعب وي المعار من الأهلي مسؤولو بايرن يتحدثون عن موقف ألفونسو ديفيز بعد ربطه بريال مدريد كلوب: قرار مشاركة صلاح أمام ساوثامبتون يتوقف على شيء وحيد تين هاج يوضح موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام

وأحرز كريم فؤاد ثالث أهدافه مع الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما سجل في شباك المصري بالجولة الأولى التي حسمها الأهلي 4-0.

كما سجل كريم فؤاد هدفا في شباك مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر للأبطال التي انتهت بفوز الأهلي 4-2.

صاحب الـ24 عاما وصل إلى الهدف السابع مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في صيف 2021 قادما من نادي النجوم.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الأهلي بلدية المحلة
نرشح لكم
على غرار أول أهدافه.. رضا سليم يسجل من صناعة إمام عاشور مجددا السابع.. وسام أبو علي ينضم لقائمة لاعبين سجلوا في أول ظهور بالدوري مع الأهلي مباشر الدوري المصري - الأهلي (4)-(0) بلدية المحلة.. نزول أكرم والسولية تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي.. وعبد الله جمعة أساسي تشكيل الأهلي - وسام أبو علي وعمر كمال أساسيان لأول مرة مع الأهلي ضد بلدية المحلة دوري المحترفين - هبوط النصر للتعدين رسميا.. وتألق لاعب وي المعار من الأهلي مران الزمالك - انتظام زيزو في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية تركي آل الشيخ: أوجه الدعوة لـ الخطيب ولبيب لحضور نهائي الكأس.. وآلية تقسيم التذاكر
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن إصابة نكونكو ومدة غيابه 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر سوبر الطائرة - الأهلي (20) - (20) الزمالك.. التعادل مجددا 25 دقيقة | رياضات أخرى
على غرار أول أهدافه.. رضا سليم يسجل من صناعة إمام عاشور مجددا 28 دقيقة | الكرة المصرية
السابع.. وسام أبو علي ينضم لقائمة لاعبين سجلوا في أول ظهور بالدوري مع الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
السابع مع الأحمر.. كريم فؤاد يعزز تقدم الأهلي على بلدية المحلة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (4)-(0) بلدية المحلة.. نزول أكرم والسولية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي.. وعبد الله جمعة أساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا