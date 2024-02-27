انتهت الدوري المصري - الأهلي (5)-(1) بلدية المحلة.. فوز الأحمر

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

يلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام بلدية المحلة التي تقام على استاد القاهرة.

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فوز الأهلي بخماسية مقابل هدف.

ق 87: جوووول حسام أشرف والأول لبلدية المحلة من ركلة جزاء

ق 86: ركلة جزاء للبلدية

ق 82: نزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد

ق 73: جوووول موديست والخامس

ق 70: خروج محمد هاني وإمام عاشور ونزول عمرو السولية وأكرم توفيق

ق 62: نزول موديست وخروج وسام أبو علي

ق 62: نزول معلول بدلا من محمد عبد المنعم

ق 49: جووووول وسام أبو علي والرابع

ق 48: ركلة جزااااء للأهلي يحصل عليها إمام عاشور

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 43: جوووووول الثالث للأهلي رضا سليم بعد العودة للفيديو

ق 41: هدف غير محتسب لرضا سليم

ق 14: جووووول الثاني كريم فؤاد

ق 5: جوووووووووول أول وسام أبو علي

ق 2: سقوط إمام عاشور مصابا

انطلاق المباراة

الأهلي الدوري المصري بلدية المحلة
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