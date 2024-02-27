تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي.. وعبد الله جمعة أساسي
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 18:21
كتب : FilGoal
أعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة تشكيل الأهلي في مسابقة الدوري.
ويلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.
ويتواجد حسام أشرف ومحمد أميسي ضمن التشكيل الأساسي لبلدية المحلة، كما يتواجد عبد الله جمعة في الجهة اليسرى.
وجاء تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد حسين
خط الدفاع: عبد الله جمعة - إسلام مرزوق - محمد عبد الرازق - أحمد رضا
الوسط: - كريم ممدوح - يوسف حسن - هشام شعبان - أحمد كهربا
الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف.
ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.
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