برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

المهدي الميموني

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم موهبة مغربية جديدة إلى صفوفه.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن برشلونة وجه دعوة رسمية للمهدي الميموني لاعب شارلوروا البلجيكي من أجل الخضوع لاختبارات فنية وبدنية تمهيدا للتعاقد معه.

وأوضحت التقارير أن اللاعب صاحب الـ16 عاما يعتبر أحد النجوم الصاعدة وخطف الأضواء في الدوري البلجيكي.

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وأشارت التقارير إلى أن مدرب فريق 17 سنة ببرشلونة أبدى إعجابه باللاعب المغربي وطلب ضمه لصفوف النادي الكتالوني.

أوضحت التقارير أن الميموني يحظى أيضا باهتمام كل من: نيوكاسل الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي لكن برشلونة الأقرب لضم اللاعب الشاب.

الميموني لن يكون اللاعب المغربي الوحيد في صفوف برشلونة، إذ يضم بين صفوفه شادي رياض المعار لريال بيتيس.

كما ضم برشلونة في وقت سابق عبد الصمد الزلزولي الذي انضم انتقل أيضا لريال بيتيس مع احتفاظ برشلونة بأحقية شراء اللاعب مجددا.

ويتواجد لامين جمال صاحب الأصول المغربية والي اختار تمثيل منتخب إسبانيا ضمن قوام برشلونة الحالي.

برشلونة منتخب المغرب
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