تشكيل الأهلي - وسام أبو علي وعمر كمال أساسيان لأول مرة مع الأهلي ضد بلدية المحلة

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ وسام أبو علي في تشكيل فريقه الأساسي لأول مرة ضد بلدية المحلة.

ويلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

ويشارك أيضا عمر كمال لأول مرة مع الأهلي، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

كما ظهر حارس المرمى محمود الزنفلي على مقاعد بدلاء الأهلي لأول مرة كذلك.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – عمر كمال

الوسط: إمام عاشور – كريم وليد – أفشة

الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي - أكرم توفيق – بيرسي تاو – مروان عطية – حسين الشحات – عمرو السولية – علي معلول – أنتوني موديست – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.