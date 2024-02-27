دوري المحترفين - هبوط النصر للتعدين رسميا.. وتألق لاعب وي المعار من الأهلي

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 17:54

كتب : رضا السنباطي

نادي النصر للتعدين

أقيمت اليوم مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط بدوري المحترفين، والتي شهدت هبوط فريق النصر للتعدين رسميا إلى الدرجة الثانية ب.

ويتكون دوري المحترفين من 20 فريقا، لتقام المرحلة الأولى من دور واحد، ليلعب أول 10 فرق في مرحلة الصعود والتي ستشهد تأهل أول فريقين إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة بالدرجة الثانية "القاهرة، وبحري، والصعيد".

أما الفرق من المركز 11 إلى 20 فيلعبون في مرحلة الهبوط، والتي ستشهد هبوط 6 فرق إلى الدرجة الثانية.

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وتلعب الفرق مرحلتي الصعود والهبوط بنفس نقاط المرحلة الأولى.

وأسفرت الجولة الثالثة بمرحلة الهبوط، عن هبوط فريق النصر للتعدين رسميا.

وخسر النصر للتعدين بهدف دون رد أمام "وي"، سجله صامويل لاعب الفريق المعار من الأهلي، حيث شهدت المباراة تألقه.

وارتفع رصيد وي إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، حيث يسعى للبقاء في دوري المحترفين، فيما توقف رصيد النصر للتعدين عند 7 نقاط ليتأكد هبوطه رسميا.

وحقق مكادي الفوز على حساب جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد مكادي إلى 20 نقطة، وتوقف رصيد جمهورية شبين عند 18 نقطة في المركز السابع.

وأسفرت مواجهة بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة، عن التعادل بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد البترول إلى 31 نقطة، في صدارة المجموعة، يليه أبو قير للأسمدة ثانيا برصيد 30 نقطة.

وحقق النجوم الفوز على حساب مصر للمقاصة بنتيجة 3-2، في صراع محاولة الهروب من الهبوط.

النجوم رفع رصيده لـ16 نقطة في المركز الثامن، وبقي مصر للمقاصة في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وحقق أسوان فوزًا على حساب دكرنس بهدف نظيف، سجله محمد أسامة ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وبقي دكرنس خامسا برصيد 25 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين:

1 - بترول أسيوط (31 نقطة)

2 - أبو قير للأسمدة (30 نقطة)

3 - أسوان (29 نقطة)

4 - وي (28 نقطة)

5 - دكرنس (25 نقطة) - هبوط للدرجة الثانية وفقا للموقف الحالي

6 - مكادي (20 نقطة) - هبوط للدرجة الثانية وفقا للموقف الحالي

7 - جمهورية شبين (18 نقطة) - هبوط للدرجة الثانية وفقا للموقف الحالي

8 - النجوم (16 نقطة) - هبوط للدرجة الثانية وفقا للموقف الحالي

9- مصر للمقاصة (12 نقطة) - هبوط للدرجة الثانية وفقا للموقف الحالي

10 - النصر للتعدين (7 نقاط) - هبوط للدرجة الثانية رسميا

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