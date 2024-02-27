مسؤولو بايرن يتحدثون عن موقف ألفونسو ديفيز بعد ربطه بريال مدريد

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

تحدث مسؤولو بايرن ميونيخ عن موقف ألفونسو ديفيز بعد التقارير التي ربطته بالانتقال لريال مدريد الموسم المقبل.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ بشأن انضمامه للفريق الملكي.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن: "ألفونسو ديفيز لم يحقق تقدمًا ممتازًا كلاعب كرة قدم فحسب، ولكن في شخصيته أيضا".

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وأكمل "نحن في محادثات مع وكيله. كريستوف فرويند مدير النادي يتابع هذا الأمر. سيعالج ماكس إيبيرل هذه المشكلة أيضًا".

فيما قال ماكس إيبيرل المدير الرياضي الجديد: "سأحاول مواصلة المحادثات. ثم سنتخذ قرارا".

وشدد "لا نريد خسارة أي لاعب مجانا".

وكان تقرير ذا أثليتك قد أوضح أن ريال مدريد يرغب في ضم ألفونسو ديفيز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، أو في عام 2025.

وأفاد التقرير بأن ريال مدريد يدرك أن اللاعب الكندي يقترب من نهاية عقده مع بايرن في 2025، ولذلك يريد إبرام الصفقة بسعر أقل من السوق في الصيف المقبل.

أو الانتظار إلى 2025 والتعاقد معه مجانا حين ينتهي عقده مع البافاري.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة بايرن تتوقع أن يغادر ألفونسو ديفيز النادي في الصيف ولا تريد أن تخسره مجانا في عام 2025.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يضغط من أجل ضم ديفيز لكنه لم يقدم عرضا رسميا لبايرن حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف بايرن منذ عام 2019 حينما انضم له قادما من فانكوفر.

وخاض ديفيز مع بايرن 180 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف.

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