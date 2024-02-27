رئيس بورتو: لا يمكننا فعل أي شيء بشأن انتقال طارمي إلى إنتر

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

مهدي طارمي يحتفل بهدفه ضد بنفيكا

يرى خورخي نونو بينتو رئيس نادي بورتو البرتغالي أن ناديه لا يمكننه فعل المزيد بشأن انتقال مهدي طارمي إلى إنتر.

ويستعد نادي إنتر ميلان لحجز الفحوصات الطبية لمهدي طارمي لاعب فريق بورتو.

وينتهي تعاقد طارمي مع بورتو بنهاية الموسم الجاري.

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وقال رئيس بورتو عبر موقع توتو ميركاتو الإيطالي: "طارمي لاعب مهم، لكن لا يمكننا فعل أي شيء أمام تعاقده مع إنتر".

وشدد "هو لاعب مهم بالنسبة لنا مثل الجميع، ولكن في النهاية، من المهم من يلعب كما يحدث في أي ناد كبير، ويحدث أيضا في باريس سان جيرمان".

واختتم رئيس بورتو تصريحاته "في نهاية عقودهم، يكون للاعبين الحرية في اختيار مستقبلهم، لا يمكننا أن نفعل أي شيء حيال ذلك سوى أن نتمنى لهم السعادة".

واتفق طارمي على عقده مع نادي إنتر، وكان من المقرر أن يجري الفحوصات الطبية خلال الشهر الماضي لكن تم تأجيله بسبب اعتراض جماهير بورتو.

وفي حال اكتمال الصفقة سيكون طارمي أول لاعب إيراني ينضم لإنتر في تاريخه.

وواجه طارمي إنتر من قبل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الـ16.

ولم يسجل طارمي في شباك الأفاعي خلال مباراة الذهاب والإياب.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع بورتو 6 أهداف وصنع 4 آخرين خلال الموسم الجاري.

وانضم طارمي إلى بورتو من ريو أفي مقابل 4 مليون في صيف 2020.

واحترف طارمي في أوروبا من بوابة ريو أفي في 2019.

بورتو إنتر طارمي
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