كوبي تزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد

ذكرت إذاعة كوبي أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد قد يعود للمشاركة مع فريقه قريبا، مع قرب تعافيه من الإصابة.

وأصيب بيلينجهام في مباراة الفريق ضد جيرونا بالدوري الإسباني يوم 10 فبراير الجاري، وغاب طوال هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن جود سيعود لتدريبات ريال مدريد يوم الخميس أو الجمعة.

وهناك تفاؤل داخل ريال مدريد حول مشاركته أمام فالنسيا يوم السبت، حسب التقرير.

حين أصيب بيلينجهام، أفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا بيلينجهام، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من التواء شديد في الكاحل".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

وقتها توقعت تقارير إسبانية عديدة أن بيلينجهام سيغيب لمدة 3 أسابيع.

وغاب جود عن مباراة لايبزج في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك ضد رايو فايكانو في الجولة 25 من الدوري، وإشبيلية في الجولة 26.

الدولي الإنجليزي يتألق في موسمه الأول مع الملكي، إذ سجل 20 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

video:1