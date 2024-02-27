جاياردو: اتحاد جدة نجح في العودة للواجهة بعد المعاناة من الإصابات والغيابات

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدف اتحاد جدة مع زملائه

أشاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة بأداء لاعبيه أمام الوحدة حين قلبوا تأخرهم إلى فوز في الأنفاس الأخيرة.

وقلب اتحاد جدة الطاولة على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

وقال جاياردو في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "أحب التأكيد على روح الفريق. اللاعبون تحدوا كل اللحظات الصعبة ولم يستسلموا بعد الطرد، كما يجب أن أشكر المشجعين الذين أظهروا مؤازرة كبيرة خلال المباراة".

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وأضاف "أشعر بالسعادة لأننا استعدنا المستويات الجيدة في خلال أيام قليلة، ونجحنا في العودة إلى الواجهة بعد المعاناة من الإصابات والغيابات، وكان لدى الفريق الاستجابة من الناحية الفنية والبدنية".

وتابع "لاعبو الفريق كانوا رائعين في آخر مواجهتين. لقد أظهرنا أموراً مميزة داخل الملعب".

وأتم "الأمور الأخرى ستتحسن بمساعدة الجماهير، خاصة بعد عودة الروح ونغمة الانتصارات".

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة بعد 21 جولة.

جمعهم بالفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 بالإضافة إلى تلقيه الخسارة في 6 مباريات.

وشارك أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة بصفة أساسية في المباراة، التي افتتحها كريم بنزيمة في الدقيقة 30 بالهدف الأول بعد تمريرة من رومارينيو.

ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة ضد فابينيو قبل التسجيل.

وقبل أن يستفيق النمور، سجل النيجيري أوديون إيجالو هدف تقدم الوحدة في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 45+5 تعرض عبد الرزاق حمد الله لضرب بالمرفق داخل المنطقة، وبعد العودة للمراجعة تم احتساب ركلة الجزاء.

ولكن في الدقيقة 45+11 سدد كريم بنزيمة الركلة ليتصدى لها الحارس المغربي منير المحمدي

لم يكن يوم بنزيمة إطلاقا، حيث سجل مجددا في الدقيقة 51 ولكن ألغي الهدف بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة 82 تحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد ضد جواد الياميق إثر التحامه مع أحمد حجازي في الركنية.

وسجل حمد الله التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة 83 بطريقة رائعة للغاية.

تأزم موقف الاتحاد بطرد سعد آل موسى مدافع الاتحاد ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف في الدقيقة 90.

ولكن بعد تمريرة رائعة من بنزيمة، أنهى حمد الله العودة بامتياز وسجل الثاني في الدقيقة 95.

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