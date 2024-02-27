مران الزمالك - انتظام زيزو في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 12:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد زيزو - الزمالك ضد الإسماعيلي

انتظم أحمد زيزو لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الداخلية.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك أمام الداخلية مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وتعرض زيزو للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية وتم استبداله اضطراريا.

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وشارك زيزو في مران اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وبات زيزو لائقا من أجل المشاركة في مواجهة الداخلية المقبلة في الدوري.

ووجه زيزو رسالة إلى جماهير الزمالك يعلن فيها جاهزيته لخوض المباريات.

ولم يستكمل زيزو لقاء أبو سليم، وخرج بين شوطيه وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" عوضا عنه في بداية الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الخميس 29 فبراير، قبل مواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية يوم 3 مارس.

ويسافر الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس في السعودية، على ملعب الأول بارك.

ولأول مرة يغادر زيزو المباراة مصابا لأول مرة منذ خروجه مصابا رفقة منتخب مصر ضد السودان في ديسمبر 2021 ببطولة كأس العرب.

وبقميص الزمالك تعد تلك المرة الأولى منذ الإصابة ضد البنك الأهلي في نوفمبر 2021.

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