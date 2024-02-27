بايرن يعلن تعيين مدير رياضي جديد

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 12:14

كتب : FilGoal

دخلة جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة مانشستر سيتي

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعاقده مع مدير رياضي جديد، وهو ماكس إيبيرل المدير الرياضي السابق لنادي لايبزيج.

وتم تعيين إيبيرل كعضو مجلس إدارة مهتم بفريق كرة القدم، وهي صلاحيات المدير الرياضي.

وقال هربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن: "يسعدنا تعيين ماكس إيبرل كعضو جديد في مجلس الإدارة. فهو لا يتمتع بخبرة تمتد لعقود في إدارة كرة القدم فحسب، بل بدأ أيضا اللعب في نادي بايرن ميونيخ وأصبح محترفا هنا".

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وأضاف "نحن مقتنعون بأنه سيقود النادي لمستقبل أفضل.

واجتمع مجلس إدارة النادي البافاري يوم الاثنين ويصوت على تعيين إيبيرل كمدير رياضي جديد للنادي.

ولعب إيبيرل في بايرن ميونيخ منذ 1988 إلى 1994 وكانت أيضا بداية مسيرته الكروية.

وكان المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ لمدة 14 عاما من عام 2008 إلى 2022.

وأخر تجربة له كانت في نادي لايبزيج واستمرت لمدة عام من 2022 إلى 2023.

ولم يتم تعيين مدير رياضي جديد إلى بايرن ميونيخ بعد رحيل حسن صالح حميديتش بنهاية الموسم الماضي.

بايرن ميونيخ ماكس إيبيرل
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