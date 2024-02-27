اسكواش - احتفال على طريقة تشاكا.. تأهل عسل وثنائي السيدات إلى نصف نهائي ويندي سيتي

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 11:35

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - اسكواش

تأهل مصطفى عسل والثنائي نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المسابقة حتى يوم 28 فبراير الجاري، وكانت قد ألغيت نسخة العام الماضي بسب إقامة بطولة العالم في نفس التوقيت.

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وتغلب مصطفى عسل على البيروفي دييجو إلياس في مباراة مثيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء استغرق 83 دقيقة.

بينما تأهلت نوران جوهر وهانيا الحمامي بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز 3-0 على كل من الأمريكية أوليفيا ويفير والبلجيكية تيني جيليس.

واحتفل مصطفى عسل على طريقة جرانيت تشاكا لاعب بايرليفركوزن بإدعاء الإصابة ثم الاحتفال، عقب تأهله لنصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي بعد منتصف الليل كالآتي:

نور الشربيني × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (1:00 صباحا)

علي فرج × مازن هشام (2:00 صباحا)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (3:00 فجرا)

مصطفى عسل × النيوزلاندي بول كول (4:00 فجرا)

وحقق علي فرج آخر لقب لمصر في نسخة 2020 بعد الفوز على بول كول لاعب نيوزلاندا وحامل لقب النسخة الأخيرة في 2022.

ويعتبر محمد الشوربجي الأكثر تتويجا باللقب لمصر برصيد لقبين، قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي بعد ذلك.

أما على مستوى السيدات فحققت هانيا الحمامي لقب آخر نسخة أقيمت في 2022، بينما حصدت كل من نور الطيب ونور الشربيني لقبي 2018 و2020 على الترتيب.

وتعتبر رنيم الوليلي المصرية الأكثر تتويجا باللب برصيد 3 مرات وكان ذلك تواليا من 2015 وحتى 2017.

اسكواش مصطفى عسل
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