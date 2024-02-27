فيفا يلزم أهلي جدة بدفع 1.15 مليون دولار لموسيماني

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي أهلي جدة بدفع مبلغ 1.15 مليون دولار إلى بيتسو موسيماني بعد فوز المدرب الجنوب إفريقي في قضيته ضد النادي السعودي، حسب صحيفة إيديسكي تايمز.

موسيماني، الذي تم تعيينه في سبتمبر 2022 بعقد حتى 2023 مع خيار التمديد لموسم جديد، ساعد أهلي جدة في العودة للدوري الممتاز، وتضمن العقد بندا ينص على حصوله على مكافأة ضخمة حال التأهل إلى الدوري الممتاز، وتمديد عقده تلقائيا، لكن النادي السعودي فسخ العقد قبل بداية الموسم الجديد.

ونشرت الجريدة الجنوب إفريقية نص قرار فيفا الذي ألزم فيه النادي السعودي بدفع المبلغ لموسيماني مدرب أبها الحالي.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

1. ادعاء المدعي، بيتسو موسيماني، مقبول جزئيا

2. يجب على المدعى عليه، أهلي جدة، أن يدفع للمدعي المبالغ التالية:

355 ألف دولار كمكافأة مستحقة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويا. اعتبارًا من 1 يونيو 2023 حتى تاريخ السداد الفعلي.

8218 دولارا كمكافأة مستحقة

3394 دولارا كمكافأة مستحقة

786 ألف دولار كتعويض عن خرق العقد دون سبب مقنع بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويًا. اعتباراً من 1 يونيو 2023 وحتى تاريخ السداد الفعلي.

وفقا للمادة 57 من النظام الأساسي لفيفا، يجوز استئناف هذا القرار.

وتم منح أهلي جدة مهلة 21 يومًا لاستلام الإخطار بهذا القرار للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي [CAS].

موسيماني الذي درب الأهلي المصري، قاد تدريب أهلي جدة في الموسم الماضي خلال فترة تواجده في القسم الثاني وقاده للعودة إلى الدوري الممتاز.

قبل أن يخوض تجربة قصيرة من الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

بينما تولى تدريب نادي أبها وهو المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 14 نقطة.

وحقق نقطة وحيدة في أول مباراتين مع الفريق، إذ تعادل مع التعاون وخسر أمام الفيحاء، ليظل في المركز قبل الأخير بجدول الدوري.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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