تركي آل الشيخ: أوجه الدعوة لـ الخطيب ولبيب لحضور نهائي الكأس.. وآلية تقسيم التذاكر

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

محمود الخطيب وحسين لبيب - زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الدعوة لكل من محمود الخطيب وحسين لبيب رئيسي الأهلي والزمالك لحضور نهائي كأس مصر من الملعب.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

وقال آل الشيخ عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الهدف من استضافة هذا الكأس هو توطيد العلاقات بين البلدين، والعلاقة بين السعودية ومصر استراتيجية، وتنظيم نهائي كأس مصر في المملكة من أجل استمرار التقارب".

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وأوضح "سنستضيف نهائي الكأس بين أقدم فريقين عربيين بأقدم بطولة عربية، وهذا مكسب لنا باستضافته في موسم الرياض".

أما عن آلية تقسيم التذاكر، فأجاب آل الشيخ "تذاكر نهائي الكأس انتهت في أول دقيقة فور طرحها، وكان هناك انتظر لأكثر من 30 ألف مشجع، وتقسيم التذاكر بنصيب محدد للأهلي ومثله للزمالك ونصيب آخر للاتحاد المصري لكن الأمر سيكون بشكل ودي".

وتابع "شاهدت زيارة الخطيب إلى الزمالك ودائما ما تكون الأجواء في كرة القدم مشحونة داخل الملعب فقط وغير ذلك العلاقة رائعة".

واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته "أوجه الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك لتشريفنا في المملكة السعودية وحضور نهائي الكأس من الملعب".

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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