منتخب كوريا يعلن اسم مدربه المؤقت

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تعيين هوانج سون هونج كمدرب مؤقت للمنتخب الأول.

وجاء ذلك بعد 10 أيام من إقالة الألماني يورجن كلينسمان رغم بلوغ فريقه نصف نهائي كأس أمم آسيا.

وودع منتخب كوريا الجنوبية منافسات كأس آسيا عقب الخسارة من الأردن بهدفين دون رد في نصف النهائي.

مدرب المنتخب الأولمبي الكوري سيعد الفريق الأول للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 مارس المقبل.

ومن المرجح أن يبحث منتخب كوريا عن مدرب جديد للشمشون في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم يوم الجمعة قبل الماضي رحيل المدرب الألماني لمنتخب بلاده بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا التي حصد لقبها المنتخب القطري.

وقال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي تشونج مونج-جيو في مؤتمر صحفي لإعلان رحيل المدرب الألماني بعد أقل من عام على التعاقد معه: "قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية".

وأضاف تشونج "فشل كلينسمان في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".

وأوضح "لم يرق نهج وتنافسية كلينزمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، لذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وحصل منتخب قطر على لقب كاس آسيا للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز على الأردن 3-1 في المباراة النهائية.

يذكر أن كلينمسان تولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية خلال 17 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر مثلهم.

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