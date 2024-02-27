مواعيد مباريات الثلاثاء 27 فبراير 2024.. الأهلي في الدوري وقمة سوبر الطائرة

يعود فريق الأهلي للمشاركة في منافسات الدوري المصري بعد غياب 89 يوما بسبب الارتباطات القارية والدولية والتوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا.

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الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق بلدية المحلة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالمسابقة.

يقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وخاض الأهلي ست مباريات فقط في مسابقة الدوري وجمع 14 نقطة.

دوري المحترفين المصري

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

وتقام خمس مباريات في مجموعة المنافسة على البقاء.

وجميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويلعب أسوان أمام دكرنس، بينما يستضيف بترول أسيوط فريق أبو قير للأسمدة، ويواجه النجوم فريق مصر للمقاصة.

بينما يحل نادي وي ضيفا على النصر للتعدين، وجمهورية شبين ضيفا على مكادي.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على لوتون تاون ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يلعب بورنموث أمام ليستر سيتي في التاسعة والنصف، ونيوكاسل يحل ضيفا على بلاكبرن في نفس الجولة.

كرة طائرة

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 والأهلي والزمالك.

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة.

كرة يد

تنطلق منافسات الجولة الثامنة من المرحلة قبل الختامية من دوري المحترفين المصري لرجال اليد.

ويواجه الزمالك فريق سموحة في تمام السادسة مساء.

بينما يلعب الأهلي أمام هيليوبوليس في تمام السابعة مساء.