مواعيد مباريات الثلاثاء 27 فبراير 2024.. الأهلي في الدوري وقمة سوبر الطائرة

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

الأهلي

يعود فريق الأهلي للمشاركة في منافسات الدوري المصري بعد غياب 89 يوما بسبب الارتباطات القارية والدولية والتوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعبا من الأهلي ضد بلدية المحلة في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا

الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق بلدية المحلة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالمسابقة.

يقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وخاض الأهلي ست مباريات فقط في مسابقة الدوري وجمع 14 نقطة.

دوري المحترفين المصري

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

وتقام خمس مباريات في مجموعة المنافسة على البقاء.

وجميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويلعب أسوان أمام دكرنس، بينما يستضيف بترول أسيوط فريق أبو قير للأسمدة، ويواجه النجوم فريق مصر للمقاصة.

بينما يحل نادي وي ضيفا على النصر للتعدين، وجمهورية شبين ضيفا على مكادي.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على لوتون تاون ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يلعب بورنموث أمام ليستر سيتي في التاسعة والنصف، ونيوكاسل يحل ضيفا على بلاكبرن في نفس الجولة.

كرة طائرة

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 والأهلي والزمالك.

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة.

كرة يد

تنطلق منافسات الجولة الثامنة من المرحلة قبل الختامية من دوري المحترفين المصري لرجال اليد.

ويواجه الزمالك فريق سموحة في تمام السادسة مساء.

بينما يلعب الأهلي أمام هيليوبوليس في تمام السابعة مساء.

الأهلي مانشستر سيتي كرة طائرة
نرشح لكم
خبر حقيقي وليست أحلام.. مورينيو يحلل نهائي كأس مصر من الاستديو العلاج من الطائرة.. في الجول يكشف كيف تعامل الزمالك مع إصابة زيزو وموقفه من مباراة الداخلية حتحوت: هدفي في زد مثل مراوغة ميسي لـ بواتينج.. ونطمح الفوز بالدوري مثل ليستر سيتي الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعبا من الأهلي ضد بلدية المحلة في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا خبر في الجول.. مكافأت إجادة من إدارة المصري للاعبين بعد الصعود للمركز الثاني 6 مباريات بلا خسارة.. المصري يتخطى المقاولون بهدف ويطارد إنبي على صدارة الدوري
أخر الأخبار
اسكواش - احتفال على طريقة تشاكا.. تأهل عسل وثنائي السيدات إلى نصف نهائي ويندي سيتي 20 دقيقة | رياضات أخرى
فيفا يلزم اتحاد جدة بدفع 1.15 مليون دولار لموسيماني 23 دقيقة | سعودي في الجول
تركي آل الشيخ: أوجه الدعوة لـ الخطيب ولبيب لحضور نهائي الكأس.. وآلية تقسيم التذاكر 49 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب كوريا يعلن اسم مدربه المؤقت ساعة | آسيا
مواعيد مباريات الثلاثاء 27 فبراير 2024.. الأهلي في الدوري وقمة سوبر الطائرة ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يربط نجمه الشاب حتى 2029 ساعة | الدوري الإنجليزي
ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي 10 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا