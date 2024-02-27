خبر حقيقي وليست أحلام.. مورينيو يحلل نهائي كأس مصر من الاستديو

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب روما

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مستجدات التجهيز لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال آل الشيخ عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "جوزيه مورينيو سيتواجد في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لتحليل المباراة من الاستوديو".

وأضاف "سيتم تصوير مباراة نهائي كأس مصر بـ44 كاميرا منها 28 كاميرا داخل الملعب".

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وواصل "سيتولى إخراج نهائي كأس مصر طاقم إسباني أمريكي وهو الطاقم الذي أخرج نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا ويتكون من أكثر من 130 فرد".

وأتم تصريحاته "المباراة سيتم بثها بأعلى جودة ممكنة حتى يستمتع الجمهور بكل تفاصيلها".

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: "جائزة أفضل لاعب في مباراة الكأس ستكون قيمتها 50 ألف دولار مقدمة من موسم الرياض".

وكان آل الشيخ قد أعلن عن جائزة مالية إضافية من موسم الرياض قيمتها 500 ألف دولار لبطل نهائي الكأس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

الأهلي الزمالك كأس مصر تركي آل الشيخ
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