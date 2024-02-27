في الجول يكشف تفاصيل أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة وحقيقة اللجوء إلى فيفا

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 00:26

كتب : أحمد الخولي حامد وجدي

مؤتمر روي فيتوريا

بات سيناريو تقدم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق بشكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته قريبا للغاية.

وعلم FilGoal.com أن بداية الأزمة ترجع إلى الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد المصري لكرة القدم مع فيتوريا لتقسيط مستحقاته البالغة 640 ألف يورو.

وجاء ذلك بعد أن إنهاء اتحاد الكرة لمستحقات مساعديه الأجانب، وتم الاتفاق معه على تقسيم المبلغ المتبقي له على 4 دفعات، وكانت الدفعة الأولى مستحقة في بداية فبراير.

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وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة رفض تحويل الأموال وقرر تجميد الاتفاق بحجة مراجعته قانونيا.

على الجانب قال مصدر مقرب من المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "الاتفاق كان على تقسيط المستحقات المتبقية للمدرب على 4 أشهر".

وأوضح "بمقتضى هذا الاتفاق يتقاضى المدرب راتبه المتبقي في فبراير ثم يتم تقسيط الشرط الجزائي على أشهر مارس وأبريل ومايو".

واختتم "مستحقات فبراير لم تصل حتى الآن وإذا لم يتم تحويلها بحلول شهر مارس سنقدم شكوى أمام فيفا".

ورحل فيتوريا عن منصبه عقب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية.

وتولى حسام حسن قيادة الفراعنة بدلا منه، ويبدأ مهمته الأولى في توقف مارس الدولي المقبل.

روي فيتوريا اتحاد الكرة
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