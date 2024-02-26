العلاج من الطائرة.. في الجول يكشف كيف تعامل الزمالك مع إصابة زيزو وموقفه من مباراة الداخلية

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد زيزو - الزمالك ضد الإسماعيلي

فور أن تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، وبدأ الجهاز الطبي للأبيض العمل على علاجه وتأهيله لتسريع عملية تعافيه.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة خلال مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، وغادر الملعب بين الشوطين.

وعلم FilGoal.com أن بمجرد إصابة زيزو وقرر الجهاز الطبي بالإشتراك مع الجهاز الفني عدم استكمال زيزو للمباراة.

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وكانت إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل مع جزع خفيف في الأربطة، وفقا للفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي للاعب.

وذلك رغم أن اللاعب كان قادرا على اللعب واستكمال اللقاء، ولكن تبديله جاء حتى لا يحدث أي تورم لقدمه وهو الأمر الذي سيجعل مدة غيابه أطول.

وبالفعل بدأ الجهاز الفني للزمالك العمل على علاج زيزو فور خروجه بوضع أكياس الثلج على قدمه حتى نهاية المباراة، وأثناء تواجده في الفندق وأيضا أثناء السفر بالطائرة من الجزائر إلى مصر.

ويطمئن الجهاز الطبي للزمالك على حالة زيزو ولكن سيتم إعادة فحص اللاعب اليوم الثلاثاء، من أجل تحديد موقفه من مباراة الداخلية.

على جانب آخر دخل أحمد فتوح في المرحلة الأخيرة من التأهيل ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب وتحديد موقفه من خلال الفحوصات الطبية لمعرفة إمكانية مشاركته في جزء من مباراة الداخلية أم لا.

ووجه أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك، رسالة للجماهير، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.

وكتب زيزو عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله دائما و أبدا، فكرة إن الواحد يبقى سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمة عظيمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الخميس 29 فبراير، قبل مواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية يوم 3 مارس.

ويسافر الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس في السعودية، على ملعب الأول بارك.

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