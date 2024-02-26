حتحوت: هدفي في زد مثل مراوغة ميسي لـ بواتينج.. ونطمح الفوز بالدوري مثل ليستر سيتي

يرى محمد شريف حتحوت لاعب إنبي أن طموح فريقه ارتفع كثيرا في الدوري المصري هذا الموسم ويسعى للوصول لأفضل مركز بنهاية الموسم.

وسجل محمد شريف حتحوت هدف فوز فريقه على زد في الوقت القاتل من مباراة الفريقين بالجولة 14 للدوري المصري.

وقال حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نحن في إنبي نلعب بروح عالية والجميع يرغب في تحقيق الإنجاز للفريق هذ الموسم في الدوري".

وبسؤاله عن مراوغة عبد الله بكري وتسجيله للهدف في شباك زد رد قائلا: "أشاهد ميسي كثيرا وهذه المراوغة مثل مراوغة ميسي عندما كان في برشلونة لـ بواتينج مدافع بايرن ميونيخ".

وأكمل "تامر مصطفى مدرب كبير ومهمة الفريق كانت صعبة بعد رحيله، لكن سيد ياسين المدرب الحالي يعرف الفريق جيدا واستطاع لم شمل الفريق سريعا".

وأتم تصريحاته "كفريق نريد تحقيق الإنجاز لـ إنبي، ولماذا لا ننظر إلى الفوز بالدوري هذا الموسم، ليستر سيتي فاز بالدوري الإنجليزي وحقق المفاجأة ولا يوجد مستحيل في كرة القدم".

وأشعل إنبي صراع صدارة الدوري بعدما ابتعد بالمركز الأول بوصوله إلى النقطة 26 من 14 مباراة، بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 21 في المركز الثاني من 13 مباراة.

وواصل إنبي نتائجه الإيجابية في الدوري المصري وحقق الفوز الخامس له خلال آخر 6 مباريات، بواقع 5 انتصارات وتعادل.