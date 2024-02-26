الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 22:28

كتب : محمد مصطفى

الأهلي - الإسماعيلي - الحكم أحمد الغندور

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبلدية المحلة المقررة في تمام السابعة مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من الدوري.

ويدير المباراة تحكيميا أحمد الغندور حكم ساحة، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو، محمد عادل حكما للـvar، وأحمد حسام طه حكم VAR مساعد.

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وتعد تلك أول مباراة يديرها الغندور هذا الموسم لأي من الفريقين الأهلي وبلدية المحلة.

وأدار الغندور هذا الموسم 3 مباريات في بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعهم من لعب 6 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل مباراتين.

وتعد تلك أول مباراة للأهلي في بطولة الدوري منذ 89 يوما.

ويحل بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وخسر 6، وتعادل 4 مباريات.

الأهلي بلدية المحلة الدوري أحمد الغندور
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