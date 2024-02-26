بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعبا من الأهلي ضد بلدية المحلة

يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك عندما يلتقي بلدية المحلة.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة لاعبين لأسباب مختلفة ما بين استبعاد فني وإصابات.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المستبعدين من المباراة 11 لاعب وهم: محمد الشناوي – خالد عبد الفتاح – أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – حمزة علاء – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – محمود كهربا.

وظهر عمر كمال عبد الواحد المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية للأهلي في قائمة فريقه للمرة الأولى أمام بلدية المحلة.

وانضم عمر كمال رفقة محمود الزنفلي حارس المرمى لأول مرة لقائمة الأهلي.

بينما يستمر غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب عن لقاء ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة:

محمد الشناوي – إصابة

خالد عبد الفتاح – إصابة

أليو ديانج – إصابة

أحمد نبيل "كوكا" – إصابة

ياسر إبراهيم – إصابة

كريم الدبيس – استبعاد فني

محمود متولي – استبعاد فني

حمزة علاء – استبعاد فني

أحمد عبد القادر – استبعاد فني

محمد الضاوي – استبعاد فني

محمود كهربا – استبعاد فني

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.