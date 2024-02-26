مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 22:12

كتب : محمد مصطفى

مبابي وماكرون

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وجه الدعوة إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، لحضور مأدبة عشاء، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولن تكون تلك الزيارة الأولى لمبابي بالرئيس الفرنسي، حيث سبق وأن اجتمعا عام 2022.

ونجح وقتها ماكرون في إقناع مبابي بالتجديد لمدة موسمين وموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين، لتفشل وقتها صفقة انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد.

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وأوضحت الصحيفة أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وبعض مسؤولي النادي الباريسي سيحضرون العشاء.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، أعلنت اتخاذ مبابي قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وعدم الموافقة على بند إضافة الموسم الجديد مع الفريق.

وعلق لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، على استبدال مبابي في مباراة رين: "نريد اعتياد اللعب دون مبابي"

واُستبدل مبابي في مباراة رين بالجولة 23، عند الدقيقة 65 ونزل جونسالو راموس، بدلاً منه، لينجح الأخير في تسجيل هدف في الدقيقة 90 + 7، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك مبابي في مناسبة سابقة بقصر الإليزيه في فبراير 2018، جمعت الرئيسين الفرنسي والقطري.

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