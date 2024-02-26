حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة
الإثنين، 26 فبراير 2024 - 22:08
كتب : FilGoal
قلب اتحاد جدة الطاولة على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وشارك أحمد حجازي مدافع الاتحاد بصفة أساسية في المباراة، التي افتتحها كريم بنزيمة في الدقيقة 30 بالهدف الأول بعد تمريرة من رومارينيو.
ولكن لصدمة كريم، تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة ضد فابينيو قبل التسجيل.
وقبل أن يستفيق النمور، سجل النيجيري أوديون إيجالو هدف تقدم الوحدة في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 45+5 تعرض عبد الرزاق حمد الله لضرب بالمرفق داخل المنطقة، وبعد العودة للمراجعة تم احتساب ركلة الجزاء.
ولكن في الدقيقة 45+11 سدد كريم بنزيمة الركلة ليتصدى لها الحارس المغربي منير المحمدي.
كريم بنزيما يهدر ركلة جزاء اتحادية🥅#جولة_يوم_التأسيس #الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/EH792nPnBH— SSC (@ssc_sports) February 26, 2024
لم يكن يوم بنزيمة إطلاقا، حيث سجل مجددا في الدقيقة 51 ولكن ألغي الهدف بسبب لمسة يد.
حكم المباراة يلغي هدف الاتحاد لوجود لمسة يد على بنزيما✋🏼#جولة_يوم_التأسيس #الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/qK4j38vTqv— SSC (@ssc_sports) February 26, 2024
وفي الدقيقة 82 تحصل الاتحاد على ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد ضد جواد الياميق إثر التحامه مع أحمد حجازي في الركنية.
وسجل حمد الله التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة 83 بطريقة رائعة للغاية.
تأزم موقف الاتحاد بطرد سعد آل موسى مدافع الاتحاد ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف في الدقيقة 90.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب الاتحاد سعد الموسى🟥#جولة_يوم_التأسيس #الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/99aRC8X6wg— SSC (@ssc_sports) February 26, 2024
ولكن بعد تمريرة رائعة من بنزيمة، أنهى حمد الله العودة بامتياز وسجل الثاني في الدقيقة 95.
بنزيما يصنع وحمدالله يحسمها في الشباك🥅☝🏻#جولة_يوم_التأسيس #الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/UouXYtUfnD— SSC (@ssc_sports) February 26, 2024
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.
فيما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز التاسع.