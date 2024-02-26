حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله

قلب اتحاد جدة الطاولة على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك أحمد حجازي مدافع الاتحاد بصفة أساسية في المباراة، التي افتتحها كريم بنزيمة في الدقيقة 30 بالهدف الأول بعد تمريرة من رومارينيو.

ولكن لصدمة كريم، تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة ضد فابينيو قبل التسجيل.

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وقبل أن يستفيق النمور، سجل النيجيري أوديون إيجالو هدف تقدم الوحدة في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 45+5 تعرض عبد الرزاق حمد الله لضرب بالمرفق داخل المنطقة، وبعد العودة للمراجعة تم احتساب ركلة الجزاء.

ولكن في الدقيقة 45+11 سدد كريم بنزيمة الركلة ليتصدى لها الحارس المغربي منير المحمدي.

لم يكن يوم بنزيمة إطلاقا، حيث سجل مجددا في الدقيقة 51 ولكن ألغي الهدف بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة 82 تحصل الاتحاد على ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد ضد جواد الياميق إثر التحامه مع أحمد حجازي في الركنية.

وسجل حمد الله التعادل من ركلة الجزاء في الدقيقة 83 بطريقة رائعة للغاية.

تأزم موقف الاتحاد بطرد سعد آل موسى مدافع الاتحاد ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف في الدقيقة 90.

ولكن بعد تمريرة رائعة من بنزيمة، أنهى حمد الله العودة بامتياز وسجل الثاني في الدقيقة 95.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز التاسع.

بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة حمد الله
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