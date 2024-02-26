في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا

ظهر عمر كمال عبد الواحد المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية للأهلي في قائمة فريقه للمرة الأولى أمام بلدية المحلة.

ويعود الأهلي للعب في الدوري المصري بعد فترة غياب طويلة ويواجه بلدية المحلة غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة.

وانضم عمر كمال رفقة محمود الزنفلي حارس المرمى لأول مرة لقائمة الأهلي.

بينما يستمر غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب عن لقاء ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال – علي معلول – محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم

الوسط: كريم وليد – عمرو السولية – إمام عاشور – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – أنتوني موديست – وسام أبو علي – رضا سليم

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.