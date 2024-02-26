خبر في الجول.. مكافأت إجادة من إدارة المصري للاعبين بعد الصعود للمركز الثاني

قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز على حساب المقاولون العرب، في إطار الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وحقق المصري الفوز بهدف نظيف سجله التونسي معتز زدام، ليدون أول أهدافه بقميص الفريق، منذ الانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الترجي التونسي.

ووجه علي ماهر المدير الفني للمصري، تحية للاعبين في غرف خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

وطلب مدرب المصري من مجلس الإدارة، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبين بعد وصول الفريق للمركز الثاني، ليُلبي المجلس طلبه.

وارتقى المصري للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، متخطيا زد، وبيراميدز، والاتحاد السكندري، ليطارد إنبي في الصدارة برصيد 26 نقطة.

أما المقاولون العرب فبقي في منطقة الخطر في المركز الـ16 "أول المراكز المؤدية للهبوط" برصيد 8 نقاط من 13 مباراة.

وتُعد هذه المباراة السادسة على التوالي للنادي المصري بلا خسارة في بطولة الدوري، والمباراة الـ11 على التوالي في كافة البطولات بلا خسارة.