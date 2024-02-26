6 مباريات بلا خسارة.. المصري يتخطى المقاولون بهدف ويطارد إنبي على صدارة الدوري

حقق المصري فوزًا صعبا على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف في إطار الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب التونسي معتز زدام في الدقيقة 70 من تسديدة اصطدمت في أمادو نياس قبل أن تسكن شباك الذئاب

وسجل زدام أول أهدافه في الدوري المصري، وهو اللاعب الأجنبي رقم 30 الذي يسجل هدفا هذا الموسم.

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جووووووول💥⚽.. عملها التونسي معتز زدام ويحرز الهدف الأول لفريق المصري في شباك المقاولون العرب pic.twitter.com/OsYndfEAta — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 26, 2024

وضم المصري، معتز زدام قادما من الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وارتقى المصري للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، متخطيا زد، وبيراميدز، والاتحاد السكندري، ليطارد إنبي في الصدارة برصيد 26 نقطة.

أما المقاولون العرب فبقي في منطقة الخطر في المركز الـ16 "أول المراكز المؤدية للهبوط" برصيد 8 نقاط من 13 مباراة.

ويعد هذه المباراة السادسة على التوالي للنادي المصري بلا خسارة في بطولة الدوري، والمباراة الـ11 على التوالي في كافة البطولات بلا خسارة.

ولم تشهد المباراة خطورة من لاعبي المقاولون على مرمى المصري، فيما تناوب لاعبو المصري على إهدار فرص سهلة خاصة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع والتي شهدت إضاعة محمد الشامي لانفراد تام بالمرمى، قبل أن يتابعها صلاح محسن ويسددها ضعيفة أبعدها دفاع المقاولون.