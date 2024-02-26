انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للسيدات.

ويقام نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك للسيدات اليوم الإثنين.

وحقق سبورتينج للسيدات المركز الثالث لكأس السوبر بالفوز على حساب الصيد 3-2 في مجموع الأشواط.

وفاز سبورتينج بالشوط الأول 25-19، ثم فاز بالشوط الثاني 25-23، وعاد الصيد في الشوط الثالث ليفوز 25-23، ثم فاز بالشوط الرابع 25-14، ليحتكم الفريقان للشوط الخامس الذي انتهى 15-11.

فيما تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر للرجال في تمام الثامنة من مساء الغد الثلاثاء.

وتستضيف صالة اتحاد الشرطة بالدراسة منافسات كأس السوبر.

---------------

نهاية الشوط الخامس: الأهلي 15-10 الزمالك

14-9

13-9

13-8

12-8.. 3 نقاط ويحسمها الأهلي

11-8.. الزمالك يتمسك بالأمل

11-7 للأهلي.. النهاية تقترب

8-4 للأهلي

6-4

5-4

5-3

4-3 للأهلي

3-3

3-2 للأهلي

2-2

2-1 للأهلي

1-1

نهاية الشوط الرابع: الأهلي 19-25 الزمالك

24-19

22-18

20-17.. الشوط الخامس يقترب مرة أخرى

18-17.. فارق نقطة للزمالك

18-16 الآن

انعكس القرار.. 17-16 للزمالك

18-15 للزمالك

15-15.. الإثارة مستمرة

6-6.. شوط رابع مثير حتى الآن

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-13 الزمالك

22-9

21-9 للأهلي

15-6

9-6 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-22 الزمالك

24-22

24-21 للأهلي

20-18 للأهلي.. لحظات مثيرة مع اقتراب الشوط الثاني من نهايته

15-12 للأهلي

11-8 للأهلي

6-6 في انطلاقة قوية للشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأهلي 23-25 الزمالك

23-21 للزمالك.. وقت مستقطع آخر

18-18.. تعادل يشعل الشوط الأول ووقت مستقطع

10-8 لصالح الأهلي

10-7

7-5

7-4 للأهلي

5-4 للفريق الأحمر

4-3 للأهلي.. بداية قوية للشوط

بداية المباراة

الأهلي كرة طائرة الزمالك الأهلي كرة طائرة الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري كرة طائرة - تعديل في موعد السوبر المصري للسيدات كرة طائرة - نتائج قرعة ربع نهائي دوري الرجال 2023-24 كرة طائرة - اكتمال تصنيف دور الـ 8 بالدوري.. وموعد القرعة كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في أولى جولات تصنيف دور الـ 8 بالدوري كرة طائرة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب دورة الألعاب العربية
أخر الأخبار
حتحوت: هدفي في زد مثل مراوغة ميسي لـ بواتينج.. ونطمح الفوز بالدوري مثل ليستر سيتي 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير 8 دقيقة | كرة طائرة
الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري ساعة | الدوري المصري
بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعبا من الأهلي ضد بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه ساعة | الكرة الأوروبية
حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة ساعة | المحترفون
في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول.. مكافأت إجادة من إدارة المصري للاعبين بعد الصعود للمركز الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا