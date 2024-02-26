انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للسيدات.

ويقام نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك للسيدات اليوم الإثنين.

وحقق سبورتينج للسيدات المركز الثالث لكأس السوبر بالفوز على حساب الصيد 3-2 في مجموع الأشواط.

وفاز سبورتينج بالشوط الأول 25-19، ثم فاز بالشوط الثاني 25-23، وعاد الصيد في الشوط الثالث ليفوز 25-23، ثم فاز بالشوط الرابع 25-14، ليحتكم الفريقان للشوط الخامس الذي انتهى 15-11.

فيما تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر للرجال في تمام الثامنة من مساء الغد الثلاثاء.

وتستضيف صالة اتحاد الشرطة بالدراسة منافسات كأس السوبر.

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نهاية الشوط الخامس: الأهلي 15-10 الزمالك

14-9

13-9

13-8

12-8.. 3 نقاط ويحسمها الأهلي

11-8.. الزمالك يتمسك بالأمل

11-7 للأهلي.. النهاية تقترب

8-4 للأهلي

6-4

5-4

5-3

4-3 للأهلي

3-3

3-2 للأهلي

2-2

2-1 للأهلي

1-1

نهاية الشوط الرابع: الأهلي 19-25 الزمالك

24-19

22-18

20-17.. الشوط الخامس يقترب مرة أخرى

18-17.. فارق نقطة للزمالك

18-16 الآن

انعكس القرار.. 17-16 للزمالك

18-15 للزمالك

15-15.. الإثارة مستمرة

6-6.. شوط رابع مثير حتى الآن

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-13 الزمالك

22-9

21-9 للأهلي

15-6

9-6 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-22 الزمالك

24-22

24-21 للأهلي

20-18 للأهلي.. لحظات مثيرة مع اقتراب الشوط الثاني من نهايته

15-12 للأهلي

11-8 للأهلي

6-6 في انطلاقة قوية للشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأهلي 23-25 الزمالك

23-21 للزمالك.. وقت مستقطع آخر

18-18.. تعادل يشعل الشوط الأول ووقت مستقطع

10-8 لصالح الأهلي

10-7

7-5

7-4 للأهلي

5-4 للفريق الأحمر

4-3 للأهلي.. بداية قوية للشوط

بداية المباراة