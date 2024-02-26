زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:34

كتب : محمد مصطفى

أحمد زيزو - الزمالك ضد الإسماعيلي

وجه أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك، رسالة للجماهير، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك في تصريحات للصحفيين، عن تعرض زيزو تعرض لالتواء في الكاحل.

وكتب زيزو عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله دائما و أبدا، فكرة إن الواحد يبقى سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمة عظيمة".

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وأضاف جناح نادي الزمالك: "الحمد لله على فضل الله وكرمه، وشكرًا جمهور الزمالك العظيم، مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال على لعيبته، الحمد لله وأشوفكم الماتش الجاي".

ولم يستكمل زيزو لقاء أبو سليم، وخرج بين شوطيه وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" عوضا عنه في بداية الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الخميس 29 فبراير، قبل مواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية يوم 3 مارس.

ويسافر الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس في السعودية، على ملعب الأول بارك.

ولأول مرة يغادر زيزو المباراة مصابا لأول مرة منذ خروجه مصابا رفقة منتخب مصر ضد السودان في ديسمبر 2021 ببطولة كأس العرب.

وبقميص الزمالك تعد تلك المرة الأولى منذ الإصابة ضد البنك الأهلي في نوفمبر 2021.

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