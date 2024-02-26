تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 18:53

كتب : محمد مصطفى

أفشة - الأهلي - الزمالك

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر لموسم 2022/ 2023.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "نفذت تذاكر مباراة كأس مصر بين النادي الأهلي والزمالك المصري، استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك".

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وكان آل الشيخ، أعلن عن جائزة إضافية للفائز بلقب كأس مصر بين الأهلي والزمالك، تصل لـ 500 ألف دولار للفريق الفائز".

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية، قبل الإعلان عن جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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