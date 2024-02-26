تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحمد الله معا.. حجازي أساسي أمام الوحدة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل العميد ثنائيا هجوميا مكونا من كريم بنزيمة أسطورة ريال مدريد، وعبد الرزاق حمد الله الهداف المغربي.

وتتتواجد كتيبة المحترفين في الوسط، المكونة من رومارينيو ونجولو كانتي نجم تشيلسي السابق وفابينيو نجم ليفربول السابق، بالإضافة إلى المدافع المصري أحمد حجازي في الخط الخلفي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: زكريا الهوساوي - سعد الموسى - أحمد حجازي - عمر هوساوي

خط الوسط: رومارينيو - نجولو كانتي - فابينيو - مروان الصحفي

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة

ويبحث الاتحاد عن انتصاره الثالث على التوالي، بعد 3 هزائم متتالية سبقت الانتصارين على الطائي والرياض.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

بنزيمة أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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