مصطفى محمد مرشح لجائزة جديدة في نانت

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد لانس

أعلن نادي نانت الفرنسي عن ترشح لاعبه مصطفى محمد لجائزة لاعب الشهر عن فبراير الجاري.

وكشف النادي على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن أسماء المرشحين الأربعة للجائزة.

وينافس المهاجم المصري أمام كل من نيكولا بالوا وموسى سيسوكو والكاميرون جان شارل كاستيليتو.

ولعب مصطفى محمد حتى الآن 19 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.

وخلال شهر فبراير خاض مصطفى 4 مباريات، وسجل هدفا وصنع الآخر في فوز نانت على تولوز 2-1.

ويحتل نانت المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من 23 مباراة.

وحقق الكناري 7 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لـ 12 هزيمة.

ونجى الفريق من الهبوط بالكاد في اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الماضي، حيث احتل المركز السادس عشر، آخر المراكز المنجية من الهبوط.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة لويس إنريكي: علينا أن نعتاد اللعب بدون مبابي في ليلة استقبال راموس وإصابة الحكم.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بهدف قاتل ميلان يرفض الاقتراب من يوفنتوس ويفقد نقطتين أمام أتالانتا بعد خروج مبابي.. باريس سان جيرمان يخطف نقطة في +97 أمام رين انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) إشبيلية لاوتارو 100.. إنتر يسحق ليتشي برباعية ويواصل الابتعاد في الصدارة كلوب: هذه أكثر بطولة خاصة طوال مسيرتي التدريبية.. ولا أعرف كيف سنجد فريقا لمباراة الكأس
أخر الأخبار
مباشر كرة طائرة - الأهلي ضد الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 7 دقيقة | كرة طائرة
زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة 22 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: اتجاه لإيقاف رونالدو بسبب السلوك غير الرياضي 31 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الوحدة.. جوووول إيجالو 55 دقيقة | المحترفون
الدوري - المقاولون (0)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحمد الله معا.. حجازي أساسي أمام الوحدة ساعة | سعودي في الجول
مصطفى محمد مرشح لجائزة جديدة في نانت ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة