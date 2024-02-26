مصطفى محمد مرشح لجائزة جديدة في نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي عن ترشح لاعبه مصطفى محمد لجائزة لاعب الشهر عن فبراير الجاري.

وكشف النادي على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن أسماء المرشحين الأربعة للجائزة.

وينافس المهاجم المصري أمام كل من نيكولا بالوا وموسى سيسوكو والكاميرون جان شارل كاستيليتو.

ولعب مصطفى محمد حتى الآن 19 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.

وخلال شهر فبراير خاض مصطفى 4 مباريات، وسجل هدفا وصنع الآخر في فوز نانت على تولوز 2-1.

﹅ Qui sera votre Canari du mois de février by Iliane ? ✘ @PalloisN ✘ @MoussaSissoko ✘ @mmostafa_11 ✘ Jean-Charles Castelletto — FC Nantes (@FCNantes) February 26, 2024

ويحتل نانت المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من 23 مباراة.

وحقق الكناري 7 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لـ 12 هزيمة.

ونجى الفريق من الهبوط بالكاد في اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الماضي، حيث احتل المركز السادس عشر، آخر المراكز المنجية من الهبوط.