التشكيل - سالم يقود هجوم المقاولون.. وميدو جابر أساسيا مع المصري

يلتقي المقاولون العرب، والمصري، في إطار الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الـ16 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

وأعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل- أحمد عبد العزيز - محمد هاني

خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عبد الرحمن خالد

الهجوم: مامادو نياس - فراس عايفيه - محمد سالم

وأجرى عودة تبديلا وحيدًا عن المواجهة السابقة حيث دفع بمحمد هاني بدلا من جوزيف أوشايا.

وعلى الجانب الآخر، أجرى علي ماهر المدير الفني للمصري تبديلاً وحيدًا عن المواجهة السابقة للفريق أمام بلدية المحلة، حيث دفع بميدو جابر، بدلاً من ليستويل.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي، وباهر المحمدي، وأحمد أيمن منصور، وحسين السيد

الوسط: عمرو السعداوي، ومعتز بن منير، ومحمود حمادة

الهجوم: ميدو جابر، وسمير فكري، ومحمد الشامي

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: عصام ثروت، وعمرو موسى، وفخر الدين بن يوسف، وأحمد عيد، وصلاح محسن، ويوسف الجوهري، ومحمد طارق، وغيلاس جناوي، وحسين فيصل.