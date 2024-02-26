بهدف قاتل وإثارة الـ+108 دقيقة.. إنبي يصعق زد ويبتعد بصدارة الدوري

حقق إنبي فوزا قاتلا على مضيفه زد بهدف دون ردفي المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 14 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وأشعل إنبي صراع صدارة الدوري بعدما ابتعد بالمركز الأول بوصوله إلى النقطة 26 من 14 مباراة، بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 21 في المركز الثاني من 13 مباراة.

وواصل إنبي نتائجه الإيجابية في الدوري المصري وحقق الفوز الخامس له خلال آخر 6 مباريات، بواقع 5 انتصارات وتعادل.

هدف فوز إنبي جاء في الدقيقة 91 بقدم البديل محمد حتحوت.

وسجل زد هدف التعادل في الدقيقة 99 عن طريق عبد الرحمن البانوبي إلا أن اللعب توقف وبعد عودة الحكم للفيديو قرر إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ ضد حارس المرمى.

وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي من المباراة إلى أن جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالخبر السار للفريق البترولي.

وشارك محمد حتحوت في الدقيقة 87 من المباراة بدلا من أحمد أمين "قفة".

لينجح في تسجيل هدف فوز إنبي في الدقيقة 91 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ عبد الله بكري مدافع زد بمهارة كبيرة ثم وضع الكرة في شباك عمرو حسام مسجلا هدف انتصار البترولي.

إثارة الوقت القاتل

وبعد هدف إنبي نجح زد في تسجيل هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن البانوبي.

وجاء الهدف بعد مجهود فردي من رشيد أحمد الذي مرر الكرة إلى البانوبي أمام المرمى ليضعها في الشباك.

لكن اللعب توقف لمراجعة صحة الهدف، وبعد العودة للفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب خطأ من رشيد أحمد ضد عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي.

لتنتهي المباراة بفوز إنبي بطريقة درامية.

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