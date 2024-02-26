ميتروفيتش يقع في المحظور ويغيب عن لقاء اتحاد جدة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

وقع الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال في المحظور وتأكد غيابه عن موقعة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة، الجمعة المقبل.

وذلك بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتفاق يوم الاثنين.

ودخل الصربي المباراة بـ3 بطاقات صفراء، ما وضعه تحت خطر الإيقاف مباراة واحدة، بالتالي عدم المشاركة في لقاء النمور بداعي تراكم البطاقات، إذا نال بطاقةً صفراءً خلال مباراة الاتفاق.

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وهو ما حدث في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بسبب تدخل على حارس مرمى الاتفاق.

وحصل ميتروفيتش على البطاقات الصفراء السابقة خلال مباريات فريقه أمام التعاون، والنصر، وأبها ضمن الجولات 13 و15 و18 تواليًا في الدوري.

وقاد اللاعب هجوم الأزرق في 19 مواجهةً من أصل 20 لفريقه في الدوري حتى الآن.

وسجل 19 هدفًا، وضعته في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف خلف البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد النصر.

أهداف ميتروفيتش قادت الهلال للتربع على قمة الدوري بفارق 4 نقاط عن النصر.

ويبدو الهلال في طريقه لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط، إذ أنهى الشوط الأول أمام الاتفاق بالتقدم 2-0.

الهلال اتحاد جدة الاتفاق ألكسندر ميتروفيتش
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