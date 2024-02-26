خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك
الإثنين، 26 فبراير 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة.
ويقام النهائي بين الأهلي والزمالك.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء غدا الثلاثاء.
وتستضيف صالة اتحاد الشرطة بالدراسة منافسات كأس السوبر.
وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية من البطولة.
ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.
وتبلغ أسعار تذاكر المباراة 50 جنيها.
وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أعلن حضور ألف مشجع لكل فريق.
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