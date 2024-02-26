مودريتش: هذه هي جينات ريال مدريد

يؤمن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أن ما حدث في لقاء إشبيلية يوضح أن فريقه لا يستسلم أبداً، مشيرا إلى أن ذلك موجود في جينات الفريق الملكي.

تغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدف مودريتش المتأخر في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال مودريتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية. لم يجعل فريق إشبيلية الأمور سهلة علينا، لكننا حققنا الفوز في النهاية وهذا كل ما يهم".

وأضاف "الفوز بهذه الطريقة يمنحنا المزيد من الرضا، على الرغم من أنه كان بإمكاننا تسجيل الأهداف مبكراً. أنا سعيد لأنني ساهمت في هذا الهدف. علينا مواصلة التقدم".

وتابع الدولي الكرواتي "أتدرب كل يوم على تسديد الكرات، والحمد لله، دخلت المرمى".

وواصل "إصرارنا. لم نتوقف أبدًا، واصلنا المضي قدمًا وخلقنا الكثير من الفرص. كنا نعلم أننا لا نستطيع أن نضيع النقاط الثلاث. برشلونة يقترب ولم يكن بإمكاننا السماح بحدوث ذلك".

وأتم "لقد أظهرنا أننا واصلنا المضي قدمًا حتى النهاية وأننا لم نستسلم أبدًا. لقد أظهرنا ذلك عدة مرات من قبل، إنها جينات ريال مدريد. نحن نحب إنهاء الأمور مبكرًا، لكن في بعض الأحيان تسير المباريات بهذه الطريقة".

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في المباراة بتوقيع لوكاس فاسكيز في الدقيقة 10، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه.

سبب الإلغاء كان مخالفة سابقة من ناتشو فيرنانديز ضد يوسف النصيري، مما أثار غضب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليتلقى إنذارا بسبب الاعتراض.

الحكم إيسيدرو دياز أثار غضب لاعب آخر يصعب إغضابه وهو توني كروس، الذي نال إنذارا للاعتراض بسبب مخالفة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 أتى لوكا مودريتش بدلا من ناتشو فيرنانديز، بينما رد الجانب الآخر بنزول خوانلو سانشيز وأليخو فيليز وسوسو بدلا من خيسوس نافاس وإيزاك روميرو وأوليفر توريس.

وأخيرا سجل لوكا مودريتش الهدف في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة على يسار الحارس، من متابعة لكرة عادت من دفاع إشبيلية.

وحل داني سيبايوس بدلا من براهيم دياز في الدقيقة 90 في صفوف مدريد.

بينما أتى كواسي نيانزو وعدنان يانوزاي بدلا من كيكي سالاس ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة 91 بصفوف إشبيلية.

وأخيرا حل ألفارو رودريجيز بدلا من رودريجو بصفوف الميرينجي في الدقيقة 94.

وبذلك يواصل ريال مدريد تعميق صدارته برصيد 65 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة، و9 عن جيرونا الذي يلعب مع رايو فايكانو يوم الاثنين.

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