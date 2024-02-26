خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام الداخلية في الدوري

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - المثلوثي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك فريق الداخلية على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات.

بينما الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.

ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.

وتبلغ أسعار تذاكر المباراة 75 جنيها.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجعا بمباريات الدوري.

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