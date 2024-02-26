موسم الرياض يحدد جائزة مالية لأفضل لاعب في نهائي الكأس

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن جائزة مالية لأفضل لاعب في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: "جائزة أفضل لاعب في مباراة الكأس ستكون قيمتها 50 ألف دولار مقدمة من موسم الرياض".

أخبار متعلقة:
اللقب العاشر في الـ+118.. رأسية فان دايك "المكررة" تهزم تشيلسي وتتوج ليفربول بكأس الرابطة كلوب: هذه أكثر بطولة خاصة طوال مسيرتي التدريبية.. ولا أعرف كيف سنجد فريقا لمباراة الكأس مواعيد مباريات الأحد 25 فبراير 2024.. الزمالك وفيوتشر يلعبان بالكونفدرالية وليفربول في نهائي الكأس ليفربول يكشف موقف صلاح من نهائي الكأس.. ويستبعد 4 لاعبين للإصابة

وكان آل الشيخ قد أعلن عن جائزة مالية إضافية من موسم الرياض قيمتها 500 ألف دولار لبطل نهائي الكأس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي الزمالك كأس مصر نهائي الكأس
نرشح لكم
زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة الدوري - المقاولون (0)-(1) المصري.. جووووول تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر التشكيل - سالم يقود هجوم المقاولون.. وميدو جابر أساسيا مع المصري بهدف قاتل وإثارة الـ+108 دقيقة.. إنبي يصعق زد ويبتعد بصدارة الدوري السابع في الموسم.. الجونة يفرض التعادل السلبي على الإسماعيلي في الدوري خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام الداخلية في الدوري انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) إنبي.. فوز مثير للبترولي
أخر الأخبار
رفض التخلي عن بلاده.. قائد نيجيريا يخضع لجراحة بعد إصابته في مجموعات كأس الأمم 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كرة طائرة - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات ساعة | كرة طائرة
زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: اتجاه لإيقاف رونالدو بسبب السلوك غير الرياضي ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (1)-(1) الوحدة.. جوووول التعادل من حمد الله ساعة | المحترفون
الدوري - المقاولون (0)-(1) المصري.. جووووول ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحمد الله معا.. حجازي أساسي أمام الوحدة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة