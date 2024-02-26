انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) إنبي.. فوز مثير للبترولي

تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة، بينما يلعب زد أمام إنبي.

ويحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق، بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 12 مباراة لعبهم الفريق.

ويحتل إنبي الصدارة برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن، بينما زد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 12 مباراة لعبهم الفريق.

------------------------

الجونة (0)-(0) الإسماعيلي

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15 صبحي سليمان يتصدى لرأسية مؤكدة من الدراويش

ق10 تبادل السيطرة بين الفريقين

انطلاق المباراة

---------------------

ق 104: الفيديو يلغي الهدف بسبب خطأ على رأفت خليل

ق 99: جوووووووول التعادل من البانونبي

ق 91: جووووووووول محمد حتحوت وهدف قاتل لإنبي

زد (0)-(0) إنبي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من علي فوزي ولكن عمرو حسام يتصدى

ق8 إصابة مصطفى سعد لاعب زد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

انطلاق المباراة