التشكيل - موكا يقود هجوم الجونة.. وهشام محمد أساسي مع الإسماعيلي

يقود أيمن موكا هجوم الجونة أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة بمسابقة الدوري.

ويبدأ هشام محمد أساسيا في تشكيل الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال.

بينما دفع علاء عبد العال بأحمد شوشة في الدفاع بينما غاب أحمد محمود.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد شوشة – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح

خط الوسط: عبد الله هاشم – محمد الدغيمي – رضا صلاح - أشرف مجدي.

خط الهجوم: أيمن موكا – أرنا

بينما تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عصام صبحي - محمد دسوقي - حاتم سكر.

الوسط: محمد عمار - عمر الساعي - محمد بيومي - هشام محمد.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - نادر فرج - إيريك تراوري.

ويحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 12 مباراة لعبهم الفريق.