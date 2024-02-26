تركي آل الشيخ: موسم الرياض يقدم 500 ألف دولار كجائزة إضافية للمتوج بقمة كأس مصر

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن جائزة إضافية للفائز بلقب كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية، ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك".

وكشف "موسم الرياض يقدم جائزة إضافية 500 ألف دولار للفريق الفائز بكأس مصر بين الأهلي والزمالك".

واختتم "اليوم طرح التذاكر.. استعدوا".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.