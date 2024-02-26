أنشيلوتي: واجهنا إشبيلية بهذه الطريقة بسبب غياب بيلينجهام وخوسيلو

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن غياب جود بيلينجهام وخوسيلو جعله يلعب بطريقة مختلفة أمام إشبيلية.

تغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قدمنا ​​مباراة رائعة واستحققنا النقاط الثلاث، سجل لوكا مودريتش هدفاً رائعاً منحنا ثلاث نقاط جديدة".

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وأضاف "كانت مباراة رائعة للفريق. لعبنا بكثير من القوة والجودة والتوازن، وكانت المشاكل متوقعة".

وأوضح "عندما لا يكون لدينا جود بيلينجهام أو خوسيلو، فلا توجد طريقة أخرى للعب كرة القدم سوى بالتمريرات القصيرة. غاب خوسيلو، الذي سجل أهدافاً كثيرة، وكذلك بيلينجهام. لكن الفريق لعب مباراة رائعة واستحققنا النقاط الثلاث".

وتابع "احتفلنا بالهدف مع لوكا لأنه استحق ذلك وقد سجل هدفاً رائعاً منحنا ثلاث نقاط جديدة على طريق النضال من أجل اللقب".

وأردف "مودريتش أثبت انه من الصعب جدا تركه على مقاعد البدلاء. ليس فقط بسبب هذا الهدف، ولكن بسبب الطريقة التي يتدرب بها يومياً. إنه مثال يحتذى به لبقية اللاعبين".

وواص "ما يريد فعله في المستقبل هو أمر خاص به وعلينا انتظار قراره. أتفهم ما يمكن أن يفكر به عندما لا يلعب. يظن الجميع انها نهاية مسيرته الكروية، لكنه لا يُظهر ذلك. لا يبدو لاعباً بعمر 39 عاما".

وأتم نظراً لاحترامي له، لا أستطيع ان أسدي إليه بأي نصيحة. إنه ذكي جداً وجاد ومحترف، ويعرف ما الذي يجب عليه فعله".

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في المباراة بتوقيع لوكاس فاسكيز في الدقيقة 10، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه.

سبب الإلغاء كان مخالفة سابقة من ناتشو فيرنانديز ضد يوسف النصيري، مما أثار غضب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليتلقى إنذارا بسبب الاعتراض.

الحكم إيسيدرو دياز أثار غضب لاعب آخر يصعب إغضابه وهو توني كروس، الذي نال إنذارا للاعتراض بسبب مخالفة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 أتى لوكا مودريتش بدلا من ناتشو فيرنانديز، بينما رد الجانب الآخر بنزول خوانلو سانشيز وأليخو فيليز وسوسو بدلا من خيسوس نافاس وإيزاك روميرو وأوليفر توريس.

وأخيرا سجل لوكا مودريتش الهدف في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة على يسار الحارس، من متابعة لكرة عادت من دفاع إشبيلية.

وحل داني سيبايوس بدلا من براهيم دياز في الدقيقة 90 في صفوف مدريد.

بينما أتى كواسي نيانزو وعدنان يانوزاي بدلا من كيكي سالاس ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة 91 بصفوف إشبيلية.

وأخيرا حل ألفارو رودريجيز بدلا من رودريجو بصفوف الميرينجي في الدقيقة 94.

وبذلك يواصل ريال مدريد تعميق صدارته برصيد 65 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة، و9 عن جيرونا الذي يلعب مع رايو فايكانو يوم الاثنين.

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