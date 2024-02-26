دوري المحترفين - لافيينا يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة راية

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 13:50

كتب : رضا السنباطي

لوجو نادي لافيينا

تقدم نادي لافيينا بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة رياة في الجولة الثالثة بمجموعة الصعود بدوري المحترفين.

وانتهت المباراة بتحقيق راية الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتكون طاقم التحكيم من عمرو الشناوي حكم ساحة وكل من عادل ماهر مساعد أول ومحمود عامر مساعد ثان وعلاء صبري حكم رابع.

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وأوضح بيان لافيينا أن الشكوى بسبب أخطاء جسيمة أثرت على نتيجة المباراة.

وجاءت الأخطاء ببيان لافينا كالآتي:

- تبديل بين المساعدين قبل بداية المباراة دون سبب واضح.

- احتساب هدف للمنافس من ركلة جزاء غير صحيحة.

- لقطة الهدف الثاني كان هناك اختلاف بين الحكم المساعد مع حكم الساحة إذ تم احتساب ركلة مرمى من خلال المساعد الأول لكن الحكم احتسبها ركنية في مشهد غريب.

- الحكم احتسب ركلة جزاء لعرقلة واضحة من حارس المرمى للاعبنا محمود الحلواني وأكد الخبراء صحة الركلة واتجه الحكم المساعد نحو منطقة الجزاء ثم تفاجئنا بإلغاء الركلة.

ويتواجد نادي لافيينا في المركز الخامس برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المركز الثاني.

بينما راية في المركز التاسع برصيد 32 نقطة عقب مرور ثلاث جولات من مرحلة الصعود.

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دوري المحترفين لافيينا
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