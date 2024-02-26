أثليتك: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع مدافع بايرن

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 12:54

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ بشأن انضمامه للفريق الملكي.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يرغب في ضم ألفونسو ديفيز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، أو في عام 2025.

وأفاد التقرير بأن ريال مدريد يدرك أن اللاعب الكندي يقترب من نهاية عقده مع بايرن في 2025، ولذلك يريد إبرام الصفقة بسعر أقل من السوق في الصيف المقبل.

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أو الانتظار إلى 2025 والتعاقد معه مجانا حين ينتهي عقده مع البافاري.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة بايرن تتوقع أن يغادر ألفونسو ديفيز النادي في الصيف ولا تريد أن تخسره مجانا في عام 2025.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يضغط من أجل ضم ديفيز لكنه لم يقدم عرضا رسميا لبايرن حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف بايرن منذ عام 2019 حينما انضم له قادما من فانكوفر.

وخاض ديفيز مع بايرن 180 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف.

ريال مدريد بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز
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